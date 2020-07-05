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CHP'li İBB’den Şile’ye su zulmü

’un Şile İlçesi’nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmediği öğrenildi. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, hijyenin önemli olduğu koronavirüs salgını döneminde böyle bir durumun yaşanmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Bir Şileli, ’ye “Taş Çağı’nda değiliz!” diye tepki gösterdi. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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CHP'li İBB’den Şile’ye su zulmü

Şileliler, İSKİ destek hattına ve İBB Beyaz Masa'ya su kesintisiyle ilgili şikâyetlerini iletti. CHP'li İBB'nin suyun basıncının azalması nedeniyle suların Şile'ye gitmediğini belirtmesi üzerine AK Partili ŞiLe Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından konuyla alakalı Şile sakinlerini bilgilendirdi.
Şile Belediyesi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; İlçemizin belirli yerleşim yerlerinde 'Su Kesintisi' yaşandığı bilgisinin Belediyemize ulaşması ile birlikte yetkili kurum olan İSKİ ile irtibata geçilmiş olup, su kesintisinin basınç düşüklüğünden kaynaklandığı bilgisi alınmıştır!"



ŞİLE'DE MAHALLELERDE DE KÖYLERDE DE SULAR KESİK

CHP'li İBB'nin basınç düşüklüğünden kaynaklı su kesintisi yaşandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan Şile sakinleri tepki gösterdi.

Bir Şileli Şebnem Aksu Batur aynen şunları yazdı: "Arıza-kesinti" adı altında resmi sayfada var zaten. Her gün gece 12'ye 2'ye kadar "basınç azalması" diye bir şey olmaz. Turist değiliz. Biliyoruz" diye tepki gösterdi. 57 saattir suların kesik olduğunu bildiren Ecem isi,mli şahıs ise şu şikâyette bulunarak, Taş çağında değiliz, 2020 İstanbulu'ndayız, gerekirse gelip su dağıtsın" dedi. 57 saattir suların kesik olduğunu belirten bir başka Şileli, köylerde de suların kesik olduğunu beliritti. İski Destek twitter hesabına Burcu Şimşek ismindeki bir vatandaş işse şunları kaydetti: "Şile'deki su kesintisi ile ilgili yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü açıklamanız çok manasiz. Şile her haftasonu dolar 5 yıldır ilk defa su kesintisi yaşıyoruz. Yoğun kullanım gece 2ye kadar mi sürüyor? Basınç düşük ne yapalim diyerek bekliyor musunuz yani şu an?"

DAMLA KAYA - SABAH

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