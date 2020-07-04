İBB yer teslimi yapmadı! Riva Deresi ıslah çalışmaları yarım kaldı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; "Riva'da ıslah çalışmaları DSİ'nin sorumluluğunda ancak yapılmıyor" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı, sorumluluğunu yerine getirmeyen kurumun İBB olduğu öğrenildi.

İBB, SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

DSİ, olası taşkınları önleyerek vatandaşımızın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Ömerli Barajı'ndan itibaren Beykoz sınırına kadar olan kısımda geçmiş yıllarda DSİ tarafından ıslah çalışmaları yapıldı; ancak kamulaştırma problemleri nedeniyle çalışmalara devam edilemedi.

Ülke genelindeki tüm ıslah projelerinde, çalışma öncesi yer teslimi (kamulaştırma, imar uygulamaları yöntemlerle) yapılıyor.

İSKİ TARAFINDAN DSİ'YE YER TESLİMİNİN İHTİLAFSIZ OLARAK YAPILMASI GEREKİYOR

Riva Deresi'nde de yapılan ilk çalışmaların ardından devam eden süreçte, DSİ tarafından, Riva Deresi yan kolları ıslah projeleri ve kamulaştırma planları tamamlanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildiği öğrenildi. Bundan sonraki süreçte ise projenin uygulanabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSKİ tarafından DSİ'ye yer tesliminin ihtilafsız olarak yapılması gerekiyor.

İBB tarafından henüz kamulaştırma yapılmamışken bile DSİ çalışmalarına başladı ve minimum kamulaştırma gerektirecek, yan derelerin üst havzasına ilave olarak 10 adet sel kapanı projelendirerek hidrolik kesit şartlarına getirilmesi ve aynı zamanda yatağın belli kısımlarındaki mevcut kesiti kapasite olarak da yeterli hale getirecek proje çalışmalarına geçti.

DSİ süreç içerisinde yetkisi çerçevesinde ıslah çalışmalarını yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yer teslimi yapılmadığı için çalışmalar yarım kaldı. DSİ şimdi, ilerleyen süreçte Büyükşehir Belediyesi tarafından mülkiyet ve yer teslimi yapılması halinde Riva Deresi projesi inşaatına başlayabileceği ve taşkın zararlarının asgariye indirilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.

Kenan Kıran/SABAH