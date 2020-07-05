05 Temmuz 2020, Pazar
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CHP'li İBB ödemeyi nereye, kime yaptı? ''Sahte tablonun sorumluları hesap vermeli''

Han'ın türbesinde sergilediği saygısız tavırları nedeniyle büyük tepki gören 'li Başkanı itibarını düzeltmek için National Gallery'nin "Daimi sergilenen sanat eserleri" arasında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresine İBB bütçesinden 770 bin Sterlin (6.5 milyon TL) ödedi. CHP’li İlhan Kesici, İBB’nin milyonlar akıtarak aldığı tablonun sahte olduğunu katıldığı bir canlı yayında söylemesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci, yargı meselesine dikkat çekti. Birinci, “kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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CHP'li İBB ödemeyi nereye, kime yaptı? ''Sahte tablonun sorumluları hesap vermeli''

İBB tarafından satın alınan Belli'nin Fatih tablosu hakkındaki tartışmalar devam ediyor. CHP'li İlhan Kesici'nin tablonun sahte olduğunu iddia etmesinin ardından konu bir kez daha gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, belediye meclisinde AK Parti Grup Başkanvekili görevini üstlenen Mücahit Birinci konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA AÇILMALIDIR
Bellini'nin atölyesinden çıkma olduğu iddia edilen bu tabloya ödenen meblağın, tablonun sahteliği noktasında incelendikten sonra, sıkça söylendiği gibi sahte çıktığı durumda, kamu zararının oluşması sebebiyle, idari ve adli soruşturma konusu edilmesi elzemdir.

ÖDEMEYİ NEREYE YAPTINIZ?
Benim de, tıpkı Sn Kesici gibi, tablonun ne idüğü konusunda ciddi kaygılarım mevcuttur. Bir başka husus da, tablonun ödemesinin nereye yapıldığı sorusudur. Kanaatimce burada tablo bedelinin de izi sürülmelidir. Bu tabii devlet kurumlarının görevinde bir konudur.

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