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Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti! Karar 15 gün içerinde açıklanacak

'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 10. Dairesine açılan davanın duruşması bitti. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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AYASOFYA DURUŞMASI BİTTİ! GÖZLER KARARDA

10. Dairesi, 'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü.

Duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmış, karardaki 'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü.

Dava kapsamında bugün duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüştü, davacı derneğin iddialarını dinledi. Yasa gereğince Dairenin, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor.

Danıştay'daki Ayasofya duruşması bitti! Karar 15 gün içerinde açıklanacak DANIŞTAY'DAKİ AYASOFYA DURUŞMASI BİTTİ! KARAR 15 GÜN İÇERİNDE AÇIKLANACAK

DURUŞMADAN NOTLAR
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Avukatı Selami Karaman, "Ayasofya Fatih Sultan Mehmet'in şahsi mülküdür. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile mülkiyet hakkı görmezden gelindi. Bakanlar Kurulu kararının iptalini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri ise, "Mahkemenin takdirine sunuyoruz" dedi.

Danıştay Savcısı, "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Bakanlar Kurulu'nun takdirindedir. Şu anda da Ayasofya'nın açılması Cumhurbaşkanın takdirindedir. Dava reddedilmelidir" ifadelerini kullandı.

Danıştay hakimi "Duruşma bitti kararı daha sonra açıklayacağız" dedi.

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YARGISAL SÜREÇLER
Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya için ilk olarak 2005'te Danıştay'a dava açmıştı. Dernek, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Danıştay 10. Dairesi, 24 Haziran 2005'te söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini durdurma istemini reddetmişti. Daire 2008'de ise Ayasofya Camisi'nin müze olarak kullanılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına işaret ederek, davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Dairenin bu kararını onamıştı. Dernek, 2016'da tekrar Danıştay'a dava açmıştı.

Derneğin 'ne yaptığı bireysel başvuru hakkında ise 2018'de karar verilmişti. Yüksek Mahkeme, Ayasofya'nın namaz kılınması için ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu, "incelenmeksizin kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulmuştu.

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