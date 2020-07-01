01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Ayasofya tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığının hakkındaki küstah açıklamasına Sözcüsü Hami Aksoy'dan tepki geldi. Aksoy yaptığı açıklamada, "Aklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ABD'YE AYASOFYA TEPKİSİ

Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının hakkındaki açıklamalarını "hayretle karşıladıklarını" belirterek, "Egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir." ifadesini kullandı.

Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'nın statüsüne yönelik açıklamasına ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

"SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE"

"ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ayasofya hakkında yapılan açıklamayı hayretle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Aksoy, ve kanunlarla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlar için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda "sessiz devrim niteliğinde" adımlar atıldığının altını çizdi.

Aksoy, bu çerçevede 'nin, kültür ve tarihinden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğu tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde koruduğuna dikkati çekerek, "Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz." ifadesini kullandı.

"KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR"

Ayasofya'nın, Türkiye topraklarında yer alan bütün kültür varlıkları gibi Türkiye'nin mülkiyetinde olduğunu anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde içişlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulunmuştu.

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