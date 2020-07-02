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Son dakika: Dünyanın izlediği duruşma sona erdi! Ayasofya ibadete açılacak mı? Uzman isim son gelişmeleri değerlendirdi |Video

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Giriş: 02.07.2020 10:32
Son dakika haberi.. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması bitti. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi. Hacıbektaşoğlu, "Çok kısa bir süre içinde kararın açıklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi.. Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması bitti. Dairenin kararını aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri değerlendirdi.

Hacıbektaşoğlu, "Çok kısa bir süre içinde kararın açıklanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanarak, "Vakıf senedi bugün bizim için Ayasofya'nın cami olduğunu gösteren her şey bir tarafa en önemli belge" dedi.

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