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Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün izi böyle bulundu! Kumpasçının peşinde yüzlerce kilometre

Kumpas mağduru emekli Astsubay , ’cü savcı ’yı Düsseldorf yakınlarındaki Wuppertal’da bulduktan sonra peşini hiç bırakmadı. Günler boyu ve yüzlerce kilometre süren takip, Erdem Kılıç’ı ’nın kentinde, kayıplara karıştığı 2015’ten beri kimsenin görmediği FETÖ’cü savcı ’e götürdü.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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FİRARİ FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ’ÜN İZİ BÖYLE BULUNDU!

Hürriyet'in haberine göre hayatını karartan kumpas soruşturmayla 3 yıl hapis yatmasına neden olan 'cü savcı 'nın izine, yaşadığı 'da rastlamış ve alışveriş merkezinde görüntülerini çekmişti. Eve geldikten sonra defalarca görüntüleri izledi. O gün kendi kendine takibe devam etme kararı aldı. Fırsat buldukça Hikmet Usta'yı izleyecek ve tüm bağlantılarına ulaşacaktı. Bunu da adaletin tecelli etmesi adına Türk güvenlik birimleriyle paylaşacaktı.

ARKADAŞLARDAN DESTEK
Ertesi gün bu fikrini birkaç gurbetçi arkadaşına açtı. Hikmet Usta'yı nöbetleşe izleyeceklerdi. Neredeyse gün aşırı aralarından biri Hikmet Usta'nın evinin yakınlarında bir yere otomobilini park ediyor, firari savcının evden çıkmasıyla takip başlıyordu.

İKİ KUMPASÇI BULUŞTU
Hikmet Usta bir gün evden çıkarak 'nın kentine gitti. Erdem Kılıç gölge gibi peşindeydi. Firari savcı bir restorana oturdu. Yanına gelen kişi kendisi gibi firari FETÖ'cü olan savcı 'dü. Zekeriya Öz hakkında çıkartılan tutuklama kararını önceden öğrenmiş, 2015 günü sırra kadem basmıştı. Nerede olduğu bilinmiyordu. İşte o gün Rotterdam'da görülen Zekeriya Öz artık Türk istihbaratının radarına girmişti.


HAMBURG, MANNHEIM, KÖLN
Bir süre Hollanda-Almanya hattında gizlice gidip gelen Zekeriya Öz, sonrasında Hamburg yakınlarında büyük ve korunaklı bir binada hayatını sürdürmeye başladı. Kendisini Avrupa'da bulunan FETÖ'cü işadamları finanse ediyordu. Bir süre sonra ise Mannheim yakınlarında lüks bir villaya taşındı. Bu villada kendisini konaklatan ise yine bir FETÖ şüphelisi emekli pilot Albay Fatih Durmuş'tu.

ÖZ'ÜN BEŞ KORUMASI VAR
Zekeriya Öz deşifre olunca Mannheim'ı da terk etti. Şu anda Köln yakınlarında yaşıyor. Kendisine uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve aslen Kahramanmaraşlı olan Can isminde bir kişi 24 saat refakat ediyor. Öz'ün 4 koruması daha var.

HALİSDEMİR'İN REFERANSIYDI
Emekli Kılıç'ın hayatındaki ilginç kesitlerden biri de 15 Temmuz şehidi 'le olan tanışıklığı. Uzman çavuş olarak 'da görev yapan Ömer Halisdemir'i astsubaylığa geçişinde refere eden isim Erdem Kılıç'tı. Erdem Kılıç, Ömer Halisdemir için şunları söyledi: "Yiğit bir delikanlıydı. O yiğidin astsubaylığa geçişinde bir nebze de olsa katkım oldu. "

TEK İSTEĞİM ADALET
Erdem Kılıç zaman zaman Almanya'ya gitse de artık 'de yaşıyor. Resimle ilgilenen Kılıç'ın tek isteği, kendisini haksız yere tutuklayıp hayatından 3 yıl çalan ve ülkenin geleceğine zarar veren FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesi ve adil bir şekilde yargılanması. Erdem Kılıç, şunları söyledi: "Emniyette işkence gördüm. Hayatımın sonuna kadar bu vatan hainleriyle mücadele etme kararını o nezarethanelerde aldım. Adalet istiyorum."

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