26 Haziran 2020, Cuma
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan ABD'li özel temsilciye flaş "Ayasofya" yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı , 'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi 'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Endişelenmeyin Brownback. , kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Ayasofya, 'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. , 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.

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