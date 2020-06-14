14 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş "Ayasofya Camisi" açıklaması

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş "Ayasofya Camisi" açıklaması

Genel Başkanı , "’nin tasarruf hakkı sadece ’ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir." dedi. Bahçeli "MHP'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi, Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır." mesajını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2020 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
ABONE OL
BAHÇELİ'DEN FLAŞ AYASOFYA CAMİSİ AÇIKLAMASI

Genel Başkanı , "'nin tasarruf hakkı sadece 'ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir." dedi. Bahçeli "MHP'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi, Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır." mesajını verdi.

"SAKAT VE SOYSUZ TEKLİF SAHİPLERİNE..."

Devlet Bahçeli, "İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya'nın cuma günü cami, pazar günü de Kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz teklif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir. Ayasofya Cami hakkında 'ın dayatmaları, ABD 'nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır. Ayasofya Camisi'nin müze işleviyle UNESCO dünya kültürel miras listesinde yer almasının herhangi bağlayıcı yanı da bulunmayacaktır. Müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan CHP’nin Ayasofya yaklaşımına sert tepki AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ’TAN CHP’NİN AYASOFYA YAKLAŞIMINA SERT TEPKİ
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan Ayasofya ibadete açılsın dedi TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ SAHAK MAŞALYAN "AYASOFYA İBADETE AÇILSIN" DEDİ
İstanbul'daki Ayasofya tartışılırken İznik'teki Ayasofya 9 yıldır cami olarak hizmet veriyor İSTANBUL'DAKİ AYASOFYA TARTIŞILIRKEN İZNİK'TEKİ AYASOFYA 9 YILDIR CAMİ OLARAK HİZMET VERİYOR
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Ayasofya yanıtı: Her türlü tasarruf yetkisi Türkiye'nin SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ABD'YE AYASOFYA YANITI: HER TÜRLÜ TASARRUF YETKİSİ TÜRKİYE'NİN
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Ayasofya' tepkisi: Uluslararası bir konu değildir SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN 'AYASOFYA' TEPKİSİ: ULUSLARARASI BİR KONU DEĞİLDİR
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra... İŞTE AYASOFYA GERÇEĞİ: FATİH SULTAN MEHMED CAMİYE ÇEVİRDİKTEN SONRA...
İşte Ayasofya gerçeği: Fatih Sultan Mehmed camiye çevirdikten sonra...

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA