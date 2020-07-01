Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Ayasofya açıklaması
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'den farklı inançlara ve tarihe saygı göstermelerini ve Ayasofya’nın müze olarak kalmasını talep ediyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.
ABD'DEN SKANDAL ÇAĞRI
Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."
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