01 Temmuz 2020, Çarşamba
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD'li Bakan Pompeo'ya Ayasofya tepkisi

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya hakkındaki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur." dedi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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KURTULMUŞ'TAN POMPEO'YA AYASOFYA TEPKİSİ

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

POMPEO'YA SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan skandal Ayasofya açıklaması SON DAKİKA: ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN SKANDAL AYASOFYA AÇIKLAMASI

ABD'DEN SKANDAL ÇAĞRI

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

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