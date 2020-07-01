AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD'li Bakan Pompeo'ya Ayasofya tepkisi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya hakkındaki skandal açıklamalarına tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur." dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.
POMPEO'YA SERT TEPKİ
Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."
ABD'DEN SKANDAL ÇAĞRI
Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'cü isme ağırlaştırılmış müebbet
- CHP ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi!
- 90 günlük küresel insani ateşkes kabul edildi
- MHP lideri Bahçeli'den sosyal medya terörüne tepki: Hesaplarımı askıya alıyorum
- Başkan Erdoğan'dan Albayrak ailesine yönelik çirkin sözlerle ilgili açıklama: Hesabını elbette soracağız
- MHP'den Albayrak ailesine yapılan saldırıya tepki
- 1 Temmuz barlar eğlence merkezleri açılacak mı?
- Pompeo'dan skandal Ayasofya açıklaması
- Başkan Erdoğan kritik ismi kabul etti
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ravzanur ile görüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzmanlar tarih verdi! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2020 sıfır araçlar ne zaman gelecek?
- Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı başvuru ne zaman?
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?