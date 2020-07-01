AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan ABD'li Bakan Pompeo'ya Ayasofya tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

POMPEO'YA SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."

ABD'DEN SKANDAL ÇAĞRI

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."