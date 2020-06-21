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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması "Belgeler ortada bir sahtekârlık var"

Ayasofya ibadete açılacak mı? Bütün Müslümanların beklediği soru yanıtını bekliyor. Öte yandan Ayasofya tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını sürdürüyor. Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği Ayasofya kararına kısa bir süre kala Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Ayasofya'yı müzeye çeviren kararnamedeki imzanın Atatürk'e ait olmadığını, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmadığını, 1948'de ilk kararname ile çelişen başka bir kararnamenin ortaya söyleyen Halaçoğlu, "Belgeler ortada bir sahtekârlık olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:47
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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması Belgeler ortada bir sahtekârlık var

Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın sahte belge ve imza ile camiden müzeye çevrildiğini söyledi. Halaçoğlu, Ayasofya'yı müzeye çeviren kararnamedeki imzanın Atatürk'e ait olmadığını, Resmi Gazete'de yayınlanmadığını, 1948 yılında ilk kararname ile çelişen başka bir kararname ortaya çıktığını aktardı.

İşte o belgeler ve Yusuf Halaçoğlu'nun mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması Belgeler ortada bir sahtekârlık var

İşte Halaçoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İLK KARŞI ÇIKAN ALMAN PROFESÖR

1931 yılında ABD'li Thomas Whittemore Türkiye'ye gelerek, Ayasofya'da bulunan mozaiklerin çıkarılması için izin istedi. 1932 yılında Milli Eğitim Bakanı Abidin Özmen tarafından 9 kişilik bir komisyon kuruldu. İstanbul Müzeler Müdürü Aziz Ogan, Tahsin Öz, Osman Ferit Bey bir de Alman Profesör Erkhard Ungar vardı.

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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması Belgeler ortada bir sahtekârlık var

Bunlar bir rapor hazırladılar. Raporda şu tavsiyelerde bulundular. Caminin müze haline getirilmesi için Thomas'ın çalışmaları bitirilmelidir. Dış kısımlar, kapı pencereler tamir edilmelidir dediler. Son cemaat mahallinin teşhir edilecek hale getirilmesini istediler. Bakın son cemaat mahalli diye vurguluyorlar.

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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması Belgeler ortada bir sahtekârlık var

Camiye bitişik kimsesizler yurdunun yıkılmasını istediler. Aslında bu Fatih'in kurduğu medrese idi. Avlu tanzim edilerek açık müze yapılmalıdır. Caminin ibadet kısmı ileride tekrar ibadete kapatılarak müze haline getirilmelidir diyorlar. Son maddeye Alman Profesör Ungar karşı çıkıyor ve "Hayır cami olmalı kalmalıdır" diyor.

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Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması Belgeler ortada bir sahtekârlık var

ATATÜRK DE TEPKİ GÖSTERDİ

Caminin kapatılması talebini Abidin Özmen'e soruyorlar. "Haddini aşmış bunlar. Biz hem müze hem ibadethane olmasını arzu ediyoruz" diyor. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da rapordaki "Ayasofya tümüyle müze yapılmalı" ifadesine Mustafa Kemal'in tepki gösterdiğini ifade ediyor.