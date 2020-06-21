Yusuf Halaçoğlu’ndan çarpıcı Ayasofya açıklaması "Belgeler ortada bir sahtekârlık var"

Ayasofya ibadete açılacak mı? Bütün Müslümanların beklediği soru yanıtını bekliyor. Öte yandan Ayasofya tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını sürdürüyor. Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği Ayasofya kararına kısa bir süre kala Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Ayasofya'yı müzeye çeviren kararnamedeki imzanın Atatürk'e ait olmadığını, kararın Resmi Gazete'de yayınlanmadığını, 1948'de ilk kararname ile çelişen başka bir kararnamenin ortaya söyleyen Halaçoğlu, "Belgeler ortada bir sahtekârlık olduğunu ortaya koyuyor" dedi.