Son dakika: Yunanistan'dan skandal 'Ayasofya' hamlesi: UNESCO'ya şikayet ettiler: Cami olmasın
Son dakika haberine göre Yunanistan Kültür Bakanı, UNESCO'ya bir mektup yazarak, ibadete açılması söz konusu olan Ayasofya'nın statüsünün değişmemesi gerektiğini söyledi.
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Türkiye'de Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki tartışmaların ardından UNESCO'ya bir mektup yazdı.
"İBADET YERİNE DÖNÜŞMEMELİDİR"
İngiliz haber kuruluşu BBC'nin bir Yunan haber sitesine dayandırdığı haberine göre, Mendoni mektubunda, "Ayasofya'nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir." ifadelerini kullandı.
Mendoni mektubunda, "Ayasofya'nın 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından insanlığa bırakıldığı" ifadelerine yer vererek, Türkiye'yi milliyetçi ve dini duyguları ateşlemekle suçladı.
"UNESCO'DAN İZİN ALMALILAR"
Yunan Bakan ayrıca, Türkiye'nin, Ayasofya'yı 1985 yılında insanlık mirası olarak tanımlayan UNESCO'dan izin alması gerektiğini öne sürdü.
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