17 Haziran 2020, Çarşamba
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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya değerlendirmesi!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan başkanlığında salı günü Beştepe’de toplandı. Başkan Erdoğan, MYK toplantısında, “ Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” değerlendirmesi yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYASOFYA DEĞERLENDİRMESİ!

önceki gün düzenlenen MYK toplantısında, " Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" değerlendirmesi yaptı.

Hürriyet'in haberine göre; Toplantıda 15 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılınması yönünde de öneride bulunuldu. Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesap ve 'nin raporu da gündeme geldi. Bir kurmayın "Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere özellikle yaptırıyorlar. raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar, böyle bir sonuç çıkması da olağan, bu insanlara yaptırmaları Türkiye'yi hedef almaktır ve tercihtir" sözleri üzerine Erdoğan bu fikre katıldığını belirterek, "Rapor taraflı" yorumunu yaptı. Erdoğan, Twitter'ın tarafsız davranmadığını da sözlerine ekledi.

MECLİS BAŞKANLIĞI

Toplantıda 12 Temmuz'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. "Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması" önerisi de yapıldı. Erdoğan "Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım" talimatı verdi. AK Parti'nin 5 grup başkan vekilinden 2-3'ünün değişmesi bekleniyor.

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