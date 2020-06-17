Başkan Erdoğan'dan Ayasofya değerlendirmesi!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü Beştepe’de toplandı. Başkan Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında, “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” değerlendirmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" değerlendirmesi yaptı.
Hürriyet'in haberine göre; Toplantıda 15 Temmuz'da Ayasofya'da namaz kılınması yönünde de öneride bulunuldu. Twitter'ın kapattığı 7 bin 340 hesap ve Stanford Üniversitesi'nin raporu da gündeme geldi. Bir kurmayın "Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere özellikle yaptırıyorlar. Türkiye raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar, böyle bir sonuç çıkması da olağan, bu insanlara yaptırmaları Türkiye'yi hedef almaktır ve tercihtir" sözleri üzerine Erdoğan bu fikre katıldığını belirterek, "Rapor taraflı" yorumunu yaptı. Erdoğan, Twitter'ın tarafsız davranmadığını da sözlerine ekledi.
MECLİS BAŞKANLIĞI
Toplantıda 12 Temmuz'da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. "Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması" önerisi de yapıldı. Erdoğan "Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım" talimatı verdi. AK Parti'nin 5 grup başkan vekilinden 2-3'ünün değişmesi bekleniyor.
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