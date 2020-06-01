Son dakika: CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi...
Son dakika haberi... CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İletişim Başkanı Altun, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Özel ile Özkoç hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle CHP Manisa milletvekili Özgür Özel ile CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.
Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.
Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanununun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasanın 83. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği belirtilerek, hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na gönderildiği ifade edildi.
Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.
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