3.5 milyon memurun çalıştığı devlette normal mesaiye 3 kural getirildi

İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı genelgesiyle kamudan uzaktan çalışma, vardiyalı gibi esnek mesaiye geçildi. Dönüşümlü çalışanlar bu sürede idari izinli sayıldı. İzinli sayılanlar ve uzaktan çalışanların görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edildi. Ek ödeme, döner sermayeler gibi mali haklarda da kesintiye gidilmedi.

Dün itibariyle normal çalışmaya geçilirken yeni dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin hale getirileceğini belirterek teşvik ettiği esnek ve uzaktan çalışma modeli yaygın hale getirilecek. Kamuda da yarı zamanlı çalışmaya yönelik iş imkânları artacak, memurlar da evden çalışabilecek.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAK YOK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekânları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması zorunlu olacak. Yine bu alanlar ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

HİZMETİN NİTELİĞİNE GÖRE EVDEN ÇALIŞILACAK

Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanları evde çalışma izni de alabilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, evde çalışma izni de alabilecek. Yeni dönemde işgücünü izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden işe en kolay şekilde erişim sağlanacak. Yarı zamanlı çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Esnek çalışma modelleri sosyal güvenlik sistemiyle de desteklenecek.

KRONİK HASTA LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 60 yaş üstü kamu personeli ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin izinli sayılacağını açıklanırken, kronik hastalık listesi de güncellendi. Kurumlar, idari izinleri düzenleyen genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. Sağlık Bakanlığı listesinde yer alanlar e-Nabızdan barkotlu belge, e-devletten ilaç raporu ya da sağlık kurumunda aldığı belgeyi vererek izinli sayılabilecek. İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.