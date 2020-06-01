01 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: CHP'li vekiller Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında fezleke hazırlandı |Video

Son dakika: CHP'li vekiller Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında fezleke hazırlandı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.06.2020 15:41
Güncelleme:01.06.2020 15:59
Son dakika haberi; CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. İletişim Başkanı Altun, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Özel ile Özkoç hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında anlattı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay avukatı Sezgin Tunç aracılığıyla, hakaret ve iftira suçlarını işledikleri gerekçesiyle Manisa milletvekili ile CHP Sakarya milletvekili hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Fahrettin Altun'un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, "Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira suçlarını zincirleme bir şekilde işlediklerine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanununun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125 ve 267. madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasanın 83. maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından adı geçen milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği belirtilerek, hazırlanan fezlekenin TBMM'ye gönderilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte 'na gönderildiği ifade edildi.

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlıklarının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da eylem ve beyanatları nedeniyle ayrıca tazminat davaları açılacağını belirtti.

CHP'li Özel ve Özkoç hakkında fezleke hazırlandı
CHP'li Özel ve Özkoç hakkında fezleke hazırlandı
Provokasyonların perde arkasında neler var?
Provokasyonların perde arkasında neler var?
Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor!
Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor!
Banka eski genel müdürü IMF gerçeklerini anlattı
Banka eski genel müdürü IMF gerçeklerini anlattı
AK Parti başlattı CHP'li İmamoğlu sahiplendi
AK Parti başlattı CHP'li İmamoğlu sahiplendi
Diyarbakır Valiliği jiletli saldırgan ile ilgili açıklama yaptı
Diyarbakır Valiliği jiletli saldırgan ile ilgili açıklama yaptı
'Kürtçe müzik' provokasyonuna yalanlama
'Kürtçe müzik' provokasyonuna yalanlama
Yoğunluk başladı! Havadan görüntülendi
Yoğunluk başladı! Havadan görüntülendi
Bir zaferin anıtı: İstanbul Havalimanı!
Bir zaferin anıtı: İstanbul Havalimanı!
Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalar
İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder''
İletişim Başkanı Altun paylaştı! ''Sigara geleceğinizi yok eder''
Başkan Erdoğan Dr Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını anlattı
Başkan Erdoğan Dr Niyazi Kurtulmuş ile olan anısını anlattı
Daha Fazla Video Göster