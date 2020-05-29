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Başkan Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı saldırıyla ilgili açıklama

Başkan Erdoğan, 'de yaşanan ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''ABD'deki ırkçı ve faşist saldırı hepimizi derinden üzdü, konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'DEKİ IRKÇI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan, 'de infiale yol açan George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur.

''İNSANLIK DIŞI ZİHNİYETİ LANETLİYORUM''

Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİNİ HATIRLATTI

Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hakettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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