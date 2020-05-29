Başkan Erdoğan'dan ABD'deki ırkçı saldırıyla ilgili açıklama
Başkan Erdoğan, ABD'de yaşanan ırkçı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''ABD'deki ırkçı ve faşist saldırı hepimizi derinden üzdü, konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, ABD'de infiale yol açan George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
I believe that the perpetrators of this inhumane act shall receive the punishment they deserve. We will be monitoring the issue. I remember with respect George Floyd and extend my condolences to his family and loved ones.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu ölümüne sebep olan ırkçı, faşizan yaklaşım, hepimizi derinden üzdüğü gibi aslında tüm dünyada karşısında durduğumuz haksız ve adaletsiz düzenin de en acı tezahürlerinden biri olmuştur.
We will continue to fight to protect the rights of all of humanity without any discrimination based on race, color, religion, language or faith in line with our Prophet's principle, "A white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white."— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
''İNSANLIK DIŞI ZİHNİYETİ LANETLİYORUM''
Bizlere yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir ferdi olarak, bu insanlık dışı zihniyeti lanetliyorum. Türkiye, dünyanın neresinde, hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun, insanlığa yöneltilen saldırıların hep karşısındadır.
As a member of Islamic civilization, which teaches us to love humankind because of the Creator, I condemn this inhumane mentality. Turkey always stands against all attacks targeting humanity, no matter where, under what pretext or in what form they are committed.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSİNİ HATIRLATTI
Peygamber Efendimizin buyurduğu "beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur" düsturuyla ırk, renk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığın hakkını ve hukukunu korumak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.
The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020
Bu insanlık dışı olayın müsebbiplerinin hakettikleri şekilde cezalandırılacağına inanıyorum. Konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz. George Floyd'u saygıyla anıyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
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