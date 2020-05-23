İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki: Ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında camiden müzik yayını yapılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir canlı yayın programında değerlendirmelerde bulundu. Soylu'ya İzmir'deki camilerden müzik yayını yapılması ile ilgili görüşleri soruldu. Soylu, camilere yönelik alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Soylu, olayın faillerinin bulunacağını söyledi.
"ONU BULURUZ, O CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ"
İçişleri Bakanı Soylu, "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez." dedi.
Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
Ama biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de iki gün üst üste camilerden müzik yayını yapılarak tehlikeli provokasyon gerçekleştirildi. İlk gün caminin merkezi ezan sistemine sızılarak, İtalyanların devrim marşı olarak bilinen Bella Ciao ya da bilinen adı ile Çav Bella çalındı. Camilere yönelik alçak müzik yayınına vatandaşlar büyük tepki gösterirken, eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyadaki skandal paylaşımı sonrası gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Özdemir tutuklandı.
İkinci gün ise, Selda Bağcan'ın şarkısı camilerin hoparlörlerinden yayınlandı. Tehlikeli provokasyon sonrası olayın failleri geniş kapsamlı bir soruşturma ile aranmaya başlandı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!
- Bakanlıktan çok önemli duyuru
- 'Namaz' provokasyonu! İlk destek HDP ve FETÖ'den geldi
- Ankaralıya bunu izah et!
- Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
- Türkiye'den İsrail'e karşı flaş hamle!
- Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet açıkladı
- 2020 personel alım ilanları
- İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
- Yılmaz Özdil tehditlere başladı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?