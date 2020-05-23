23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki: Ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki: Ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz!

, katıldığı bir canlı yayın programında camiden müzik yayını yapılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
ABONE OL
İZMİR'DEKİ ÇİRKİN PROVOKASYONA SERT TEPKİ!

bir canlı yayın programında değerlendirmelerde bulundu. Soylu'ya 'deki camilerden müzik yayını yapılması ile ilgili görüşleri soruldu. Soylu, camilere yönelik alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Soylu, olayın faillerinin bulunacağını söyledi.

"ONU BULURUZ, O CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ"
İçişleri Bakanı Soylu, "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki: Ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz! | Video İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN İZMİR'DEKİ ÇİRKİN PROVOKASYONA SERT TEPKİ: ONA O CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ! | VİDEO

NE OLMUŞTU?
İzmir'de iki gün üst üste camilerden müzik yayını yapılarak tehlikeli gerçekleştirildi. İlk gün caminin merkezi ezan sistemine sızılarak, İtalyanların devrim marşı olarak bilinen Bella Ciao ya da bilinen adı ile çalındı. Camilere yönelik alçak müzik yayınına vatandaşlar büyük tepki gösterirken, eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyadaki skandal paylaşımı sonrası gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Özdemir tutuklandı.

İkinci gün ise, 'ın şarkısı camilerin hoparlörlerinden yayınlandı. Tehlikeli provokasyon sonrası olayın failleri geniş kapsamlı bir soruşturma ile aranmaya başlandı.

Sabah yazarından cami provokasyonuna sert tepki: Size yazık olur! Babanıza olduğu gibi SABAH YAZARINDAN CAMİ PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: SİZE YAZIK OLUR! BABANIZA OLDUĞU GİBİ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İzmir'deki cami provokasyonuna tepki: Bu suçu işleyenler inşallah en kısa zamanda bulunur DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN İZMİR'DEKİ CAMİ PROVOKASYONUNA TEPKİ: BU SUÇU İŞLEYENLER İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BULUNUR
CHP, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e sahip çıktı CHP, CAMİLERDEN ÇAV BELLA ÇALINMASINA SEVİNEN BANU ÖZDEMİR'E SAHİP ÇIKTI
MHP'den Çav Bella ve Selda Bağcan provokasyonuna tepki: Bu alçaklara cesaret veren Tunç Soyer'in ta kendisidir MHP'DEN "ÇAV BELLA VE SELDA BAĞCAN" PROVOKASYONUNA TEPKİ: BU ALÇAKLARA CESARET VEREN TUNÇ SOYER'İN TA KENDİSİDİR
MHP'den camilerde 'Çav Bella ve Selda Bağcan provokasyonuna sert tepki: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir MHP'DEN CAMİLERDE 'ÇAV BELLA VE SELDA BAĞCAN PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ: KİRLİ BİR PLANIN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan camilerde Çav Bella provokasyonuna sert tepki SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN CAMİLERDE "ÇAV BELLA" PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ‘Çav Bella’cı çıktı CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER ‘ÇAV BELLA’CI ÇIKTI
İzmir'de camilere çirkin saldırı! Minarelerden Çav Bella dinletildi İZMİR'DE CAMİLERE ÇİRKİN SALDIRI! MİNARELERDEN "ÇAV BELLA" DİNLETİLDİ
Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonuna tepki FAHRETTİN ALTUN VE ÖMER ÇELİK'TEN İZMİR'DEKİ 'ÇAV BELLA' PROVOKASYONUNA TEPKİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA