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Yılmaz Özdil’in kaçak villası yıkılacak! Encümen kararının detayları ilk kez ortaya çıktı

’in Bitez’de muhteşem manzaralı villası ile ilgili tarafından alınan yıkıma ilişkin encümen kararının detayları ilk kez ortaya çıktı. Belediye başkanı dahil 7 üyenin imza altına aldığı Encümen kararında, Özdil’in villasında 81 metrekarelik bodrum katın, 70 metrekarelik terasın, 12 metrekarelik deponun, 12,8 metrekarelik jeneratör odasının ve 17,8 metrekarelik müştemilatın ruhsat kayıtlarına aykırı olarak yapıldığı ve kaçak durumda olduğu belirtildi. Sabah gazetesinden Hayrettin Şaşmaz'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 23.05.2020 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020
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ÖZDİL’İN KAÇAK VİLLASI BU KARAR GEREĞİ YIKILACAK!

Sözcü gazetesi yazarı 'in Bez'de muhteşem manzaralı villasındaki kaçak yapılaşmasıyla ilgili encümeni tarafından verilen kararın detayları ilk kez ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villasının yıkılacak bölümleri görüntülendi SÖZCÜ YAZARI YILMAZ ÖZDİL'İN KAÇAK VİLLASININ YIKILACAK BÖLÜMLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bodrum Belediyesi ekipleri 6 Mayıs günü villada inceleme yapmış ve aynı gün yapı mühürlenmişti. Belediye başkanı dahil 7 encümen üyesi tarafından 8 Mayıs 2020 günü imza altına alınan Encümen kararda, 'Encümenimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Bitez mahallesi Aktur Tatil Sitesinde tapunun 349 ada 4 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın mülk sahibi hakkında, 12,41 metrekarelik depo, 12,83 metrekarelik jeneratör odası ve 17,84 metrekarelik müştemilat ile zemin terası üzerinde yapılması halinde pergola olarak nitelendirilmesi gereken ancak planlı alanlar imar yönetmeliğinde yer verilen pergola tanımına uymayan 70,79 metre karelik üst örtü ile ilgili olarak, Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü müzekkeresinde mühürleme tarihi itibari ile onaylı uygulama imar planına göre yapı yaklaşma sınırları içerisinde kaldığı, mevcut haliyle yapı ruhsatına bağlanmasının mümkün olmadığı belirtildiğinden, 3194 sayılı 32 maddesinin son fıkrası gereğince yapılan bu imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine' denildi.

KENDİSİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKMAYA GELECEK
Encümen kararının devamında şu ifadeler kullanıldı: '136,13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum katla ilgili olarak mühürleme tarihinden '6 Mayıs 2020' itibaren İmar Kanununun 32 maddesi hükümleri doğrultusunda yasal hale getirilmesi için verilen sürenin beklenilmesine, yasal hale getirilmediği takdirde 136,13 metrekarelik bina ve 81 metrekarelik bodrum kat içinde yapılan imalatların yapı sahibi tarafından yıkılmasına, yıkılmadığı takdirde belediyemizce yıktırılarak masrafının yapı sahibi Hülya Özdil'den tahsil edilmesine karar verildi.'

1. 'nin söz konusu Encümen kararına ilişkin Yürütmeyi Durdurma kararına gerek görülmediği yönündeki hükmü dün çıkmıştı. Mahkeme kararı ardından belediye encümeninin yıkım kararı heran uygulanabilir.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ/SABAH

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