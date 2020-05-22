MHP'den "Çav Bella ve Selda Bağcan" provokasyonuna tepki: Bu alçaklara cesaret veren Tunç Soyer'in ta kendisidir
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cami hoparlörlerinden müzik yayınını kınamasının samimi olmadığını savundu. Osmanağaoğlu "Fakat bilinmelidir ki bu alçaklara cesaret veren atmosferin esas müsebbibi Tunç Soyer'in ta kendisidir." dedi.
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in semalarından ezanı dindirmek isteyen zihniyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sillesi ve Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlattığı mücadelenin sonunda denizin dibini boyladığını belirtti.
(Tamer Osmanağaoğlu)
"BU ALÇAKLARA CESARET VEREN TUNÇ SOYER'İN TA KENDİSİDİR"
(Tamer Osmanağaoğlu)
"BU ALÇAKLARA CESARET VEREN TUNÇ SOYER'İN TA KENDİSİDİR"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cami hoparlörlerinden müzik yayınını kınadığını ifade eden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:
"Fakat bilinmelidir ki bu alçaklara cesaret veren atmosferin esas müsebbibi Tunç Soyer'in ta kendisidir. Gazi meclisin 100. kuruluş yıl dönümünde, 23 Nisan'da 'Çav Bella' çalıp İzmir'i dolaşan Tunç Soyer baş provokatördür. Tunç Soyer'in minarelerimize sıçratılmaya çalışılan çamurdan 'şikayet etmesi' samimi ve inandırıcı değildir. Çünkü o da aynı bataklığın mahsulüdür."
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