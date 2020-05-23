Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.
İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine ba��lamıştı.
Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı
- Yılmaz Özdil tehditlere başladı!
- Ankaralıya bunu izah et!
- 2020 personel alım ilanları
- Bayram namazı evde kılınır mı? Diyanet açıkladı
- Bayram sonrası nasıl olacak? Bilim Kurulu Üyesi uyardı
- Türkiye'den İsrail'e karşı flaş hamle!
- İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu
- 'Namaz' provokasyonu! İlk destek HDP ve FETÖ'den geldi
- Bakanlıktan çok önemli duyuru
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sıfır otomobil faizleri düştü! Şimdi al ertelemeli öde fırsatı! İşte marka marka Mayıs ayı otomobil kampanyaları
- İş arayanlar dikkat! Birçok kamu kurumuna personel alımı yapılacak! İşte 2020 personel alım ilanları
- Pandemi destek başvurusu sonuçları sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru nasıl yapılır?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? İhlas Suresi Arapça okunuşu Türkçe anlamı
- Marketler bugün kaça kadar açık? 23-24-25-26 Mayıs'ta ŞOK, BİM, Migros, A101 açık mı, kapalı mı?
- Arefe günü mesajları 2020: Resimli ve en güzel Ramazan Bayramı arife günü mesajları ve sözleri
- Kısa çalışma ödeneğinde yıllık izin kullanılabilir mi? Resmi tatil ve bayram tatili mesai olarak sayılır mı?
- Emekliye 824 lira ek ödeme! 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ek ödeme ile ne kadar olacak?
- 30 gündür korona vakası görülmüyordu! O ilimizde yeni vaka alarmı
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru sorgulama! 2020 Ziraat ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanır?
- Kararname bekleyen öğretmenler dikkat! Tarih açıklandı! 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde olacak? 4 günlük bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün?