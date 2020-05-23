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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'le Filistin meselesini görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ile telefonda görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell'in görüşmesinde, 'in 'deki zulüm ve işgal planlarının durdurulması ile Türkiye- ilişkileri ele alındı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'YI "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı 'ın İsrail Başkanı ile 28 Ocak'ta 'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde barış planında, 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine ba��lamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

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