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CHP, camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen Banu Özdemir'e sahip çıktı

eski İl Başkan yardımcısı , İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ''nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Halkın dini değerlerini aşağıladığı için tutuklanan Banu Özdemir'e CHP sahip çıktı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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BANU ÖZDEMİR'E CHP SAHİP ÇIKTI!

eski İl Başkan yardımcısı , İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı ''nın çalınmasını övgüyle karşıladı. Özdemir 'dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CHP SAHİP ÇIKTI!
Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili , camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

İşte Özgür Özel'in o skandal tweeti:

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