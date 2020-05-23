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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İzmir'deki çirkin provokasyona sert tepki: Ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz! | Video

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Giriş: 23.05.2020 13:28
Güncelleme:23.05.2020 13:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın progdamında camiden müzik yayını yapılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir canlı yayın programında değerlendirmelerde bulundu. Soylu'ya İzmir'deki camilerden müzik yayını yapılması ile ilgili görüşleri soruldu. Soylu, camilere yönelik alçak saldırıya sert tepki gösterdi. Soylu, olayın faillerinin bulunacağını söyledi.

"ONU BULURUZ, O CAMİNİN DİBİNDE EZANI DİNLETİRİZ"
İçişleri Bakanı Soylu, "Böyle bir ahlaksızlık beklenmez. Böyle bir inançsızlık beklenmez. Böyle bir dine karşıtlık beklenmez. Ramazan ayında, milletin bu konudaki duygularına, düşüncelerine, inancına saldırı beklenmez." dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz.

NE OLMUŞTU?
İzmir'de iki gün üst üste camilerden müzik yayını yapılarak tehlikeli provokasyon gerçekleştirildi. İlk gün caminin merkezi ezan sistemine sızılarak, İtalyanların devrim marşı olarak bilinen Bella Ciao ya da bilinen adı ile Çav Bella çalındı. Camilere yönelik alçak müzik yayınına vatandaşlar büyük tepki gösterirken, eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal medyadaki skandal paylaşımı sonrası gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Özdemir tutuklandı.

İkinci gün ise, Selda Bağcan'ın şarkısı camilerin hoparlörlerinden yayınlandı. Tehlikeli provokasyon sonrası olayın failleri geniş kapsamlı bir soruşturma ile aranmaya başlandı.

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