Sözcü'nün yalan haberine Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yanıt!
Sözcü Gazetesi'nin Atatük Havalimanı için "14 milyar lira uçtu" başlıklı haberine Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden yalanlama geldi. Atatürk Havalima'nın 2 pistini hastane için betona gömdüler yalanını ortaya atan Sözcü'nün iftiraları çok geçmeden yalanlandı. DHMİ'den yapılan açıklamada "Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri İstanbul Havalimanının tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Sözcü Gazetesi'nin bir yalanı daha çok geçmeden elinde patladı. Bu kez de, Atatürk havalimanındaki 2 pistin hastane çalışmaları için betona gömüldüğünü ileri süren Sözcü'ye cevap Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden geldi.
İşte Sözcü'nün o yalan haberi ve DHMİ'nin açıklamaları:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ'NDEN YANIT:
Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri İstanbul Havalimanının tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır. Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır.
Atatürk Havalimanında gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır.
Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen Hastane'nin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.
Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel Havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır. Öte yandan Annex-14'te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mania teşkil etmemektedir.
Bir diğer husus da, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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