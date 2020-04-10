Ekrem İmamoğlu'nun "kanım dondu" dediği görüntülerin gerçek yeri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un; sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından paylaştığı ve 47 yolcunun bindiği iddia ettiği görüntülerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

KENAN KIRAN / SABAH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştığı ve 47 yolcunun bindiği iddia ettiği görüntülerin de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

FAZİLET DURAĞI DEĞİL HARMANTEPE DURAĞI!

Akbil kayıtlarından; Murat Ongun'un, 29 Mart Pazar günü 2020 Pazar günü 47 yolcunun bindiğini yayınladığı görüntülerde yer alan durağın Fazilet Durağı olmadığı, söz konusu durağın Harmantepe durağı olduğu tespit edildi.

HARMANTEPE DURAĞI'NDAN DA 47 YOLCU DEĞİL 13 YOLCU BİNDİ

Harmantepe durağından da 47 yolcunun değil 13 yolcunun otobüse bindiği bildirildi. Akbil kayıtlarına göre Harmantepe durağından saat:06.27.10'da ilk yolcuyu alındığı, söz konusu duraktan 13 yolcunun bindiği tespit edildi.

AKBİL KAYITLARINA GÖRE MURAT ONGUN'UN GÖRÜNTÜLERİ DE HARMANTEPE DURAĞINDAN

Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı yolcuların otobüse görüntüler; 29 Mayıs saat:06.28.14 ile saat:06.28.56 aralığında yer alıyor. Akbil kayıtları ile Murat Ongun'un paylaştığı görüntüler durağın Harmantepe olduğu açıkça gözler önüne seriyor.

MURAT ONGUN'UN GÖRÜNTÜLERİ DE ÇARPITMIŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun; 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.50'de; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu.

ONGUN: "SABAH 06.00'DA FAZİLET DURAĞI'NDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

Murat Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında bulundu.

FAZİLET DURAĞINDA BİNDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ YOLCULARIN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Murat Ongun, 29 Mart 2020 tarihinde saat:22.53'de yeni paylaşımda bulundu.

Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından; "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan kumpası ve trol organizasyonunu verilerle deşifre ettik. Buna rağmen hala inanmayıp görüntü ve şoför beyanı isteyenler oldu. İşte gerçekler lütfen izleyin ve böyle zor günlerde bile yapılan #OrganizeKötülük'ü paylaşın" iddiasında bulundu.

Ongun, "organize kötülük" olarak tanımladığı ve 47 yolcunun bindiğini iddia ettiği Fazilet durağı görüntülerini yayınladı.

FAZİLET DURAĞINDAN 47 DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ

Akbil kayıtlarından; 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı araca Fazilet durağında 3 yolcu, Harmantepe durağından ise 13 yolcu bindiği tespit edildi.

29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün ilk yolcuyu saat:06.13.51'de aldığı tespit edildi. Otobüse saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de de iki yolcunun bindiği öğrenildi.

YAVUZ SELİM VE MİTHAT PAŞA DURAĞI'NDA BİRER YOLCU BİNDİ

Hattın ikinci durağı olan Yavuz Selim durağından 1 yolcu; üçüncü durak olan Mithat Paşa Parkı durağında da 1 yolcu aldığı tespit edildi.

15 DURAKTA TOPLAM 19 YOLCU

Otobüsün Harmantepe durağına gelene kadar geçtiği 15 durakta toplam 19 kişinin bindiği tespit edildi.

16. DURAK HARMANTEPE DURAĞI'NDA 13 KİŞİ BİNDİ, 13 KİŞİ ARASINDA DA ORGANİZE BİRLİKTELİK BULUNMUYOR

Akbil kayıtlarından; 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün 16. durak olan Harmantepe durağından saat:06.27.10'da ilk yolcuyu aldığı, söz konusu duraktan 13 yolcunun bindiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; Harmantepe durağından otobüse binen 13 kişilik grubun hepsinin münferit hareket ettikleri, yolcular arasında herhangi bir birlikteliğe rastlanılmadığı bildirildi.

ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!

Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.

SOYLU: "KAMERALARLA OTOBÜSE KİMİN BİNİP BİNMEDİĞİNİ İNCELEDİK, HEPSİ ÇALIŞAN VE GARİBAN İNSANLAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Süleyman Soylu; İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29 Mart 2020, 22 Mart 2020 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde otobüslere kimin binip binmediğinin incelendiğini söyledi.

Soylu, "Kameralarla aynı zamanda otobüslere kimin binip binmediğini belirlenen bir sistem var, oraya basanlar basmayanlar, bütün bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Bütün bunların tamamına baktık, hiçbirinde bir bağ bulamadık. Bunlar çalışan ve garip insanlar ve işine gücüne bakan bu riske biraz önce bahsettiğimiz polislerimiz gibi risk grubuna giren sahada olan insanlar" dedi.

"KENDİ YÖNETİCİLERİNİ DE ZORDA BIRAKAN TİPLER VAR"

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u isim vermeden eleştirdi ve "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi" dedi ve "Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Süleyman Soylu, konunun yargıda olduğunu, toplum germek isteyenlerin tespit edileceğini söyledi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASINDA, ORGANİZE FAALİYET OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nın yazılı açıklamasında; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün sadece 1 duraktan Fazilet Durağı'ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olduğu iddia edilerek, şöyle denilmişti:

"Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00'da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir."

Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir."

İMAMOĞLU: "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU" DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katılmış ve sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulunmuştu.