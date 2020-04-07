Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15:00'de salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, İstanbul'a yapılacak 2 hastane hakkındaki son detayları da duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 15:00'de düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

TOPLANTININ ARDINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik. Hepimiz virüs tehdidi altındayız.

Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.

Yurt dışı gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirler var. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ın şehir giriş çıkışları durdurulmuştu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için alınan tedbirler çok önemli.

İzolasyon kuralıla şehir şehir uymalıyız. Her aile de bu kurallara uymak zorundadır. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyonu hayt tarzına getirmesi gerekir. Kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini etkileyecek

Burada 2 taraf var. Birisi virüs, biri de biziz. Bu virüs, bazı devletlerin bile birbirlerine tutumunu değiştirdi. Tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır. Ortak payda insanın sağlığıdır.

TOPLUM BİLİMLERİ KURULU OLUŞTURULDU

35 bilim insanının oluşturduğu Bilim Kurulu kuruldu. Rehberlik etti. Mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Daha iyi organize olabilmemiz için tavsiyeler ortaya çıktı. Toplum Bilimleri Kurulu oluşturduk. bu kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile olarak bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği dışında bizlere yardım edecek. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tekdir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek.

YAŞ BİR GÜVENCE OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Artık sadece yaşlı hastalarda can kaybı yaşanmıyor. Genç hastalarda, kronik hastalığı olan hastalarda da can kayıpları yaşanıyor. Genç yaş bir güvence görülmemeli

TEST SAYISI 30 BİNE ÇIKACAK

Günlük test sayılarımızı artırıyoruz. Önümüzdeki hafta günlük test sayımızı 30 bine çıkarmış olacağız.

KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

İLAÇ HAKKINDA AÇIKLAMA

Son zamanda vakalarımızda akciğer enfeksiyonunda geçişte azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz dünyayı beklemeden ilacı temin etmiştik ve tedavilerde kullanmıştık. Dünya şimdi bu ilacı almak için çaba sarf ediyor.

Sağlık sistemimizin gücü bizlere güven verecek düzeyde.

AŞI ÇALIŞMALARINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Bakanlığımız aşı çalışmalarına devam eden bilim insanlarımıza öncülük ediyor.

Evde izole edilmesi gerekenleri dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını tamamladık.

BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bugün yapılan test sayısı 20 bin 23. Vaka sayısı 3 bin 892, 24 saatte 76 can kaybı yaşandı. 256 hastamız da iyileşti. Vaka sayısı 3 bin 892 artarak 34 bin 109'a çıktı.

İSTANBUL'DA 2 TANE HASTA AÇILACAK

İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık.

Hastane tamamen kendi imkanlarımızla yapılacak.

Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz.

Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak.

BAKAN KOCA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TARİH VERDİ

(Sağlık çalışanları için) Yeni bir atama sürecini başlattık, önümüzdeki birkaç gün içinde bu süreç sonuçlanmış olacak"