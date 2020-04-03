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Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan video konferanslı toplantı

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU'NDAN VİDEO KONFERANSLI TOPLANTI

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs , saat 16.00'da ilk kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde saat 16.00'daki toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve 'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

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