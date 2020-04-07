Bakan Selçuk koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son dakika haberine göre: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında "Evsizlere Konaklama Projesi" başlatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.
"KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİNE YERLEŞTİRİLECEK"
'Evsizlere Konaklama Projesi' ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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