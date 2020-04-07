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Bakan Selçuk koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BAKAN SELÇUK KORONAVİRÜSE KARŞI ALINANA YENİ TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Son dakika haberine göre: Aile, Çalışma ve Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında "" başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

"KAMU KURUMU MİSAFİRHANELERİNE YERLEŞTİRİLECEK"

'' ile evsiz, mekansız ve kimsesiz kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: 1 Temmuz’a kadar durduruldu AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DUYURDU: 1 TEMMUZ’A KADAR DURDURULDU
Son dakika | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklama SON DAKİKA | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: İşverenimizi ve istihdamı koruyacağız SON DAKİKA: AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: İŞVERENİMİZİ VE İSTİHDAMI KORUYACAĞIZ

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