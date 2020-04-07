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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 9 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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MSB'DEN AÇIKLAMA: 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından () yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 /’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan /'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: SON BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

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