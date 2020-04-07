Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 15:00'de salgında son durum ve yeni tedbirlerle ilgili toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son vaka sayısını açıklayan Bakan Koca, İstanbul'a yapılacak 2 hastane hakkındaki son detayları da duyurdu. .