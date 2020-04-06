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Sıcaklıklar artınca koronavirüs vakası azalır mı? Bilim Kurulu yanıtladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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SICAKLIKLAR ARTINCA KORONAVİRÜS VAKASI AZALIR MI?

Koronavirüs salgının ülkemizde de görülmeye başlanmasının ardından birbiri ardına alınan kararlarla önlemler arttırılırken, sıcaklıkların artmasıyla birlikte koronavirüsün etkisinin de azalacağı iddia edilmişti. Peki 'de de havaların ısınmasıyla vaka sayıları azalır mı? Konuyla ilgili üyeleri önemli açıklamalar yaptı.

Hava sıcaklığının artmasıyla koronavirüsün etkisini kaybedeceği belirtiliyordu. üyeleri, söz konusu görüşlerle ilgili önemli açıklamalar yaptılar.

MAYIS SONU, HAZİRAN BAŞI GİBİ GÖRECEĞİZ
Hürriyet'in haberine göre Prof. Dr. Orhan Şen (Tıbbi Meteorolog): Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri , Singapur ve gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25-27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklık sistemine etkisine dayandırıyor... Yine bu konudaki araştırmalar virüsün 4-11 derece arasındaki sıcaklığı ideal olarak gördüğünü ortaya koyuyor. ; Malezya ve diğer ülkelerdeki sıcaklık ortalamasına mayıs sonu, haziran başından itibaren kavuşacaktır. Virüsün yayılma hızına nasıl etki edeceğini o zaman göreceğiz. Herkesin hava sıcaklığı ne olursa olsun izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması şart...

Sıcaklık arttıkça koronavirüs etkisini kaybedecek mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi A Haber'de anlattı |Video SICAKLIK ARTTIKÇA KORONAVİRÜS ETKİSİNİ KAYBEDECEK Mİ? KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ A HABER'DE ANLATTI |VİDEO


REHAVETE DÜŞMEMEK GEREK
Prof. Dr. Levent Akın (Bilim Kurulu üyesi): Sıcaklığın artışının virüsün yayılma hızına etki ettiğine dair bazı değerlendirmeler var. Ancak bu bizim gündemimizde olan bir konu değil. Biz hava sıcaklığından veya diğer herhangi çevresel şartlardan bağımsız olarak bulaşmayı önleyecek tedbirleri almaya ve arttırmaya devam ediyoruz. 'nın açıkladığı önlem ve tavsiyeler bu konudaki temel kılavuz. Vatandaşların hava şartlarına göre bir değerlendirme yaparak rehavete düşmemeleri gerekir. Kurallara uymadığınız her şartta virüs bulaşması riski altındasınız. Yaşına ve fiziğine de kimse güvenmesin, herkes belirtilen kurallara uysun.

BU ÇOK YENİ BİR HASTALIK
Prof. Dr. Levent Yamanel (Bilim Kurulu üyesi): Solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüsler genellikle havaların ısınmasıyla etkilerini kaybederler ve hastalıklar genellikle azalır. Koronavirüsün de ısıya ve UV ışınlarına duyarlı olduğuna dair araştırmalar var. Dünyanın belli bölgelerinde sıcaklığa dayalı olarak virüsün yayılma hızında azalma olduğuna dair de bazı bilimsel değerlendirmeler var. Bu nedenle havaların ısınmasıyla yayılma hızının azalacağını ümit ediyoruz. Ancak çok yeni bir hastalık etkeni olması nedeniyle bunu zaman gösterecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlere dikkatle uymak virüse karşı en etkili silahımız.

HER ŞARTTA ÖNLEM ALINMALI
Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu üyesi): Virüsün yayılma hızına etki eden birçok faktör var. Sıcaklık, nem ve UV ışınları da bu faktörlerden. Bu faktörler ayrıca virüsün bulunduğu ortamda kalma Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Prof. Dr. (): Virüsün yayılma hızı ile hava sıcaklığı arasında ilişki kuran bazı araştırmalar var. Bu 'Hava sıcaklığı veya güneş ışığı virüsü öldürür, yok eder' demek değil tabii. Sadece yayılma hızıyla ilgili bir durum. Mesela salgın başladığından beri Malezya, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde sıcaklık ortalaması 25-27 derece civarında. İstatistikler yayılma hızının ve vaka sayısının düşük olduğunu gösteriyor. Bunun sebebiyle ilgili de çeşitli bilimsel açıklamalar var. Bunlardan biri UV ışınlarının bağışıklık sistemine etkisine dayandırıyor... Yine bu konudaki araştırmalar virüsün 4-11 derece arasındaki sıcaklığı ideal olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Türkiye; Malezya ve diğer ülkelerdeki sıcaklık ortalamasına mayıs sonu, haziran başından itibaren kavuşacaktır. Virüsün yayılma hızına nasıl etki edeceğini o zaman göreceğiz. Herkesin hava sıcaklığı ne olursa olsun izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması şart...

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