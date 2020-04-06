06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de il il corona vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki korona vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı duyuruldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 280 bin olurken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı. Peki, Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 14:00
  • 1
  • 85
SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de il il koronavirüs haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, en çok vaka İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli illerinde görüldü. Türkiye'de corona virüsüne karşı önlemler artırıldı. Türkiye'de test sayısı 20 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 1.000'i geçti. Hükümet tarafından koronavirüs salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Peki, Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu verileri nasıl? İşte 6 Nisan Türkiye koronavirüs son durum...

  • 2
  • 85
SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 4 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 23 bin 934 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 501 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 311, toplam entube hasta sayısı 909 olarak açıklanırken, 786 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 3
  • 85
SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

3 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'deki il il vaka sayısı şu şekilde:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
  • 4
  • 85
SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE, KAÇ VAKA VAR?

İşte 3 Nisan 2020 tarihli il il vaka sayısı şu şekilde:

  • 5
  • 85
SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

ADANA

Vaka sayısı: 241