SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika haberi... Türkiye'de il il koronavirüs haritası açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, en çok vaka İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli illerinde görüldü. Türkiye'de corona virüsüne karşı önlemler artırıldı. Türkiye'de test sayısı 20 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı 1.000'i geçti. Hükümet tarafından koronavirüs salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Peki, Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu verileri nasıl? İşte 6 Nisan Türkiye koronavirüs son durum...