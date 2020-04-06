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SON DAKİKA! Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Kaç kişi öldü? 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Son dakika haberi... Türkiye'de il il corona vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki korona vaka sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısı duyuruldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 280 bin olurken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı. Peki, Türkiye il il corona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 6 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 06.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 14:00
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