Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr Hasan Tezer canlı yayında uyardı! Asla bu hatayı yapmayın |Video

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ATV ekranında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tezer, koronavirüs (corona virus) ile mücadelede yapılmaması gereken kritik hataları anlattı ve hayati önem taşıyan tavsiyelerde bulundu. Virüse karşı bol su içilmesinin ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Tezer, " Sigara içilmemesi gerekiyor, sigara içmezseniz virüse karşı 1-0 / 2-0 önde olursunuz." diyerek tiryakileri uyardı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlattığı olayı anımsatarak, 1 kişinin hastalığı 30 kişiye ulaştırabildiğini bunu önem arz ettiğini ve yeni önemlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi. Öte yandan Prof. Dr. Hasan Tezer Türkiye'nin İtalya ve İspanya'daki kötü tablo ile karşılaşma ihtimali olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, son dönemde alınan tedbirlerin hastalığın kuluçka süresi nedeniyle 1 hafta sonra sonuçlarının ortaya çıkacağını ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ATV ekranında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tezer, koronavirüs (corona virus) ile mücadelede yapılmaması gereken kritik hataları anlattı ve hayati önem taşıyan tavsiyelerde bulundu. Virüse karşı bol su içilmesinin ne kadar önemli olduğuna dikkati çeken Tezer, " Sigara içilmemesi gerekiyor, sigara içmezseniz virüse karşı 1-0 / 2-0 önde olursunuz." diyerek tiryakileri uyardı. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlattığı olayı anımsatarak, 1 kişinin hastalığı 30 kişiye ulaştırabildiğini bunu önem arz ettiğini ve yeni önemlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi.

Öte yandan Prof. Dr. Hasan Tezer Türkiye'nin İtalya ve İspanya'daki kötü tablo ile karşılaşma ihtimali olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, son dönemde alınan tedbirlerin hastalığın kuluçka süresi nedeniyle 1 hafta sonra sonuçlarının ortaya çıkacağını ifade etti.