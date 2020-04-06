06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İkinci Bilim Kurulu üyeleri belli oldu! Prof. Dr. Pınar Okyay'dan ilk açıklama geldi

İkinci Bilim Kurulu üyeleri belli oldu! Prof. Dr. Pınar Okyay'dan ilk açıklama geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
İKİNCİ BİLİM KURULU ÜYELERİ BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili ikinci bir hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. Halk sağlığı uzmanı 7 profesöre davet giderken, o isimlerden Prof. Dr. 'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ikinci bir hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste toplam vaka sayısını açıkladı | 3 Nisan Cuma | Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CORONA VİRÜSTE TOPLAM VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 3 NİSAN CUMA | VİDEO

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNLEMLERİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI

Aralarında Aydınlı Prof. Dr. 'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı.Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Pınar Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.

Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu:

"Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı."

İŞTE O İSİMLER

Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları, öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA