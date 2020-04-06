İkinci Bilim Kurulu üyeleri belli oldu! Prof. Dr. Pınar Okyay'dan ilk açıklama geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. Halk sağlığı uzmanı 7 profesöre davet giderken, o isimlerden Prof. Dr. Pınar Okyay'dan açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, coronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili ikinci bir Bilim Kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.
ÖNLEMLERİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI
Aralarında Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı.Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Pınar Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.
Prof. Dr. Pınar Okyay, yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu:
"Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı."
İŞTE O İSİMLER
Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Google'dan dikkat çeken rapor: Corona virüs sonrası Türkiye!
- Koronavirüs değil kolonya öldürdü
- EBA TV CANLI YAYIN İZLE 6 Nisan!
- İğrenç akım! Dehşete düşüren görüntüler...
- Yargıtay’dan magandalara şok!
- 65 yaş üstü ve kimsesizlere ücretsiz ekmek
- Cesetleri ağaç altında topladılar!
- Hastalar sokaklarda, cenazeler koridorlarda!
- Koronayı yenen isim konuştu! Bu sözlere dikkat
- İstanbul'da bu sabah dikkat çeken görüntüler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşsizlik maaşı eve mi gelecek? 2020 Nisan ayı işsizlik maaşı yattı mı? PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınır?
- EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? 2020 EBA şifremi unuttum yeni şifresi nasıl alınır? İşte eba.gov.tr giriş bilgileri
- e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?