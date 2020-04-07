Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, koronavirüs yoğunluk haritasını da paylaştı. Peki, illere göre koronavirüs haritasında durum ne? İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından koronavirüs vakalarındaki son durumu ve illere göre koronavirüs yoğunluk haritasını paylaştı. İşte üç büyükşehir başta olmak üzere koronavirüs yoğunluk haritası...

6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

Bakan Koca, koronavirüs salgınına ilişkin son vaka sayılarını da açıkladı. Koca, "Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu" dedi. Koca açıklamasında, "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" diye konuştu.

Türkiye geneli koronavirüs yoğunluk haritası

İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası

Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası

İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası