Bakan Fahrettin Koca'dan 2 hastane hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yapılacak olan 2 hastane hakkında konuştu. Geçici hastaneler olmayacağını belirten Bakan Koca, "Daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda kullanacağımız hastaneler olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a yapılacak olan 2 hastane hakkında konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da 2 tane bin yataklı hastane oluşturulacak. Tek kişilik bin odalı bir hastaneden bahsediyoruz. Bu iki hastaneye prefabrik, pandemi sonrası devre dışı olacak şekilde düşünmedik. İçinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek şekilde tasarladık. Hastane tamamen kendi imkanlarımızla yapılacak." dedi.

Koca sözlerine şöyle devam etti;

Daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda kullanacağımız hastaneler olacak. Bu şu anlama gelmesin. Burada sonuçlar ve rakamlar ve gidişat tahmin edilenin ötesinde olduğu için erken davranmak gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bütün Türkiye'de hastanelerimizde doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi. Böyle bir salgında günler içerisinde artan doluluklar ve hasta sayıları ile karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden, artış oranının giderek düştüğü, önümüzdeki bir iki haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Hem bugün gerekli olduğunda kullanmak hem de yarın bu anlamda bu hastaneleri geçici gibi düşünmeyip kalıcı kullanmak üzere planladığımızı sayın Cumhurbaşkanımızın da arzusu bu yönde. Şu dönemde herkesin kendisini evde izole etmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını özellikle ifade ediyoruz. Aslında 83 milyonun olabildiğince kendilerini izıole etmesini önemsiyoruz. Toplu alanlarda da maske kullanılmasını istiyoruz.