İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı: Bu süreci selametle atlatacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüsle mücadele ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında,"Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Altun, "Vatandaşlarımızın her gün yenilerini eklediğimiz tedbir ve önlemlerimize uymasıyla inşallah bu süreci selametle atlatacağız. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun virüse karşı en önemli silahımız olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;