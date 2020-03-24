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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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ALBAYRAK VE TERİM'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Son dakika haberine göre Başkan , koronavirüs testleri pozitif çıkan İkinci Başkanı ve eşi ile ’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan , koronavirüs testi pozitif çıkan 2'nci Başkanı ve 'i arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Albayrak ve Terim ailesine ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulunmuştur" denildi.

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