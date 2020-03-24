24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Corona virüse yakalanan Fatih Terim hakkında flaş açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
FATİH TERİM HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi için hastanede bulunan 'le ilgili önemli bir açıklama geldi. Hastane yönetimi "Terim'in hafif öksürük dışında bir şikayeti bulunmamaktadır' açıklamasını yaptı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü 'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından iki isme sosyal medya üzerinden moral vermek için harekete geçmişti.

''BİRLİKTE YENECEĞİZ''
Twitter'da #BirlikteYeneceğiz! etiketiyle paylaşım yapan sarı kırmızılı ekip, her gün yaptığı günaydın paylaşımında bu sabah Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yer verildi.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Galatasaray, bu fotoğrafa da #BirlikteYeneceğiz! etiketini eklendi.

Söz konusu paylaşım taraflı tarafsız futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve altına yüzlerce geçmiş olsun mesaj bırakıldı.

Son dakika | Fulya Terim corona virüse yakalandı mı? Fatih Terim'in eşi hakkında flaş iddia SON DAKİKA | FULYA TERİM CORONA VİRÜSE YAKALANDI MI? FATİH TERİM'İN EŞİ HAKKINDA FLAŞ İDDİA
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in durumu nasıl? Kızı Buse Terim Bahçekapılı açıkladı CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN DURUMU NASIL? KIZI BUSE TERİM BAHÇEKAPILI AÇIKLADI
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray'dan flaş Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı GALATASARAY'DAN FLAŞ FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK PAYLAŞIMI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA