Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını bildirmişti. Gelen üzücü haber sonrası Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları alan tecrübeli antrenör, Avrupa basınında da manşetlerdeki yerini aldı. İşte corona virüse yakalanan Fatih Terim için Avrupa'da atılan o manşetler...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL