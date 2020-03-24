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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada corona virüse yakalandığını bildirmişti. Gelen üzücü haber sonrası Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları alan tecrübeli antrenör, Avrupa basınında da manşetlerdeki yerini aldı. İşte corona virüse yakalanan Fatih Terim için Avrupa'da atılan o manşetler...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:44
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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başta İtalya basını olmak üzere Avrupa'da bu gelişmeye geniş yer verildi.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

SKY ITALIA: "KRONİK HASTALIĞI YOK"
Sky Italia, "Fatih Terim korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Terim'de kronik hastalık bulunmamasına karşın yaşı sebebiyle yüksek risk grubuna dahil edilebilir" ifadeleri yer aldı.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

Ayrıca haberde Terim'in Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdığı, Galatasaray'da büyük başarılar elde ettiği vurgulandı.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

L'EQUIPE: "EMİN ELLERDEYİM"
Fransa'dan L'Equipe, 66 yaşındaki teknik adamın corona virüs testinin pozitif çıktığı ancak tecrübeli teknik adamın "Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" şeklinde paylaşım yaptığını vurguladı.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı!

GAZETTE DELLO SPORT: "POZİTİF ÇIKTI"
İtalya basınından La Gazetta dello Sport, "Terim'in testi pozitif çıktı. 66 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı ve sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu. Ayrıca Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın testi de pozitif çıkmıştı" şeklinde haber paylaştı.