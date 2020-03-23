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Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN ALBAYRAK'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan İkinci Başkanı 'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, ''Kovid-19 teşhisi konularak tedaviye alınan 2. Başkanı Sayın ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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