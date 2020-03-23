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Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi: Kendimi iyi hissediyorum

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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CORONA VİRÜSE YAKALANAN ALBAYRAK'TAN İLK MESAJ GELDİ

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan ve kendisine ulaştığımız sevenlerine mesaj yollayarak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.



EKİPLERE EL SALLADI
Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için ekiplere el de salladı.

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi: Kendimi iyi hissediyorum |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜSE YAKALANAN ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN İLK MESAJ GELDİ: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM |VİDEO

TEDAVİ İYİ GİDİYOR
Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.

Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testi pozitif çıktı! ABDURRAHİM ALBAYRAK VE EŞİ ŞÜKRAN ALBAYRAK'IN CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!
Corona virüse yakalanan futbolcu ve basketbolcular CORONA VİRÜSE YAKALANAN FUTBOLCU VE BASKETBOLCULAR

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