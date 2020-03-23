Corona virüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi: Kendimi iyi hissediyorum
Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyor.
Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan ve kendisine ulaştığımız Abdurrahim Albayrak sevenlerine mesaj yollayarak, "Herşey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.
EKİPLERE EL SALLADI
Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için ekiplere el de salladı.
TEDAVİ İYİ GİDİYOR
Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.
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