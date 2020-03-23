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Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testi pozitif çıktı!

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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GALATASARAY'DA KORONA ŞOKU! TEST POZİTİF ÇIKTI...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Spor Kulübü ikinci başkanı koronavirüs şoku yaşıyor.

Spor Kulübü ikinci başkanı koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı. Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi 'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.

Sabah

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