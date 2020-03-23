Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın corona virüs testi pozitif çıktı!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor.
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor. Başarılı yönetici daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı. Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.
YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.
Sabah
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