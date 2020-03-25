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25.03.2020

Başkan Erdoğan corona virüs tedavisi gören Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ı aradı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan corona virüs testleri pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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