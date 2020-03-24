Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in durumu nasıl? Kızı Buse Terim Bahçekapılı açıkladı
Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in durumu nasıl? Milyonlarca kişinin yanıtını beklediği soru yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında." ifadelerini kullandı.
KRONİK BİR RAHATSIZLIĞI YOK
Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün." şeklinde görüş belirtti.
LÜTFEN DÜŞÜNEREK HAREKET EDİN
Herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçekapılı, "Lütfen düşünerek hareket edin. Elimden geldiği kadar buradan bilgilendirme yapacağım. Umuyorum ülkece bu süreci minimum hasarla atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.
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