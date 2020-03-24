Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

Corona virüse yakalanan Fatih Terim, hemen tedavi altına alındı. Başta sarı kırmızılı taraftarlar ve spor basını olmak üzere milyonlarca kişi Terim'in sağlık durumunu merak ediyor. Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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