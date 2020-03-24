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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

Corona virüse yakalanan Fatih Terim, hemen tedavi altına alındı. Başta sarı kırmızılı taraftarlar ve spor basını olmak üzere milyonlarca kişi Terim'in sağlık durumunu merak ediyor. Galatasaray kulüp doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili olarak, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok" dedi.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 11:18
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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

TERİM AÇIKLAMIŞTI
Terim Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" demişti.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi

"ATEŞİ YOK, DURUMU İYİ"
Galatasaray Kulüp Doktoru ile aynı hastanede çalışan Prof. Dr. Dilek Arman, Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok hafif bir öksürüğü var. Ateşi yok. Çok ciddi bir klinik durumu yok" dedi.

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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi
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Corona virüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan ilk açıklama geldi