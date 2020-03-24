24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'dan flaş Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

SPOR
Giriş Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
GALATASARAY'DAN FLAŞ TERİM VE ALBAYRAK PAYLAŞIMI

Tüm dünyayı tehdit eden , 'ın da kapısını çaldı. Takımın başarılı hocası ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, corona virüse yakalandı. Sarı kırmızılı kulüp bu sabah, ikilinin fotoğrafının paylaşarak, futbolcularına ve taraftarına "Birlikte yeneceğiz" mesajını verdi.

'da Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör 'de de göründü.

Ayrıca futbolcular ve teknik heyette Corona Virüs testine tabi tutuldu ancak ikili dışında diğer isimlerin testleri negatif çıktı.

Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in tedavileri sürerken Galatasaray'dan son dakika paylaşımı geldi.Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Corona virüse yakalanan Fatih Terim Avrupa'da manşetlere böyle taşındı! CORONA VİRÜSE YAKALANAN FATİH TERİM AVRUPA'DA MANŞETLERE BÖYLE TAŞINDI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA