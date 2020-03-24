Galatasaray'dan flaş Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı
Tüm dünyayı tehdit eden corona virüs, Galatasaray'ın da kapısını çaldı. Takımın başarılı hocası Fatih Terim ve 2. Başkan Abdürrahim Albayrak, corona virüse yakalandı. Sarı kırmızılı kulüp bu sabah, ikilinin fotoğrafının paylaşarak, futbolcularına ve taraftarına "Birlikte yeneceğiz" mesajını verdi.
Galatasaray'da Corona Virüs Abdürrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'de de göründü.
Ayrıca futbolcular ve teknik heyette Corona Virüs testine tabi tutuldu ancak ikili dışında diğer isimlerin testleri negatif çıktı.
Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim'in tedavileri sürerken Galatasaray'dan son dakika paylaşımı geldi.Sarı-Kırmızılı takım Fatih Terim ve Abdürrahim Albayrak'ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Birlikte yeneceğiz" notunu düştü.
Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim aldı.
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