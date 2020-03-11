11 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan için corona virüse karşı termal kameralı önlem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN CORONA VİRÜSE ÖNLEM

Başka , bugün öğle saatlerinde grup toplantısı için 'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.

Özel bir kamerayla bir kişi Başkan Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti.

HERKES KONTROL EDİLDİ

O kameranın hedefindeki asıl kişi, Başkan Erdoğan'ın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.

Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.



TBMM'DE İLK!

Başkan Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir 'de ilk kez uygulanıyor.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan koronavirüs corona virüs uyarısı |Video SON DAKİKA HABERİ... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS) UYARISI |VİDEO



Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: İstihbaratçıların ifşa edilmesini savunan da yine onlar | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT TEPKİ: İSTİHBARATÇILARIN İFŞA EDİLMESİNİ SAVUNAN DA YİNE ONLAR | VİDEO
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan'ın yaptıkları arasında fark yok! |Video "NAZİLERİN YAPTIKLARIYLA YUNANİSTAN'IN YAPTIKLARI ARASINDA FARK YOK!" |VİDEO
Son dakika haber: Başkan Erdoğan haritayı gösterdi Kılıçdaroğlu'na seslendi: Kaç gözlem noktası var bilmiyor |Video "HARİTAYI GÖSTERDİ KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: "KAÇ GÖZLEM NOKTASI VAR BİLMİYOR" |VİDEO
Başkan Erdoğan Kılıçdaoğlu'nun o sözlerine sert çıktı: Suriye askeri kendini korumaktan aciz! |Video BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAOĞLU'NUN O SÖZLERİNE SERT ÇIKTI: SURİYE ASKERİ KENDİNİ KORUMAKTAN ACİZ! |VİDEO
Başkan Erdoğan: Ülkemize yönelik saldırıların koçbaşlığını Kılıçdaroğlu yapmaktadır |Video "ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILARIN KOÇBAŞLIĞINI KILIÇDAROĞLU YAPMAKTADIR" |VİDEO
Başkan Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu iyice zıvanadan çıkmıştır' dedi ve o görüntüleri izletti |Video 'KILIÇDAROĞLU İYİCE ZIVANADAN ÇIKMIŞTIR' DEDİ VE O GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ |VİDEO
Başkan Erdoğan: Yunanistan ile sınırlı kalmayacak Akdeniz'e yayılacaktır |Video BAŞKAN ERDOĞAN: YUNANİSTAN İLE SINIRLI KALMAYACAK... |VİDEO
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy mesajı: İlk iki kıtası değil... |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY MESAJI: İLK İKİ KITASI DEĞİL... |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN