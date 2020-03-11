Başkan Erdoğan için corona virüse karşı termal kameralı önlem
Başka Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde AK Parti grup toplantısı için TBMM'deydi. Ancak bugün bir kişi daha dikkat çekti. Özel termal kamerayla bir ekip, Başkan Erdoğan'ın etrafındaki kalabalığı kesintisiz şekilde izledi.
Özel bir kamerayla bir kişi Başkan Erdoğan'ın attığı her adımı izledi. Grup toplantısına girerken ve çıkarken de büyük bir dikkatle takip etti.
HERKES KONTROL EDİLDİ
O kameranın hedefindeki asıl kişi, Başkan Erdoğan'ın grup toplantısını izlemek için gelen kişilerdi. Herkesin ateşi tek tek kontrol edildi.
Ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Ancak bu tedbir uygulanmaya devam edecek.
TBMM'DE İLK!
Başkan Erdoğan, bir süredir tokalaşma ve sarılmayı bırakmıştı. Sadece selamlaşma yolunu tercih etmişti. Ancak bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
- Zatürre aşısı corona virüs tedavisinde etkili mi?
- Evdeki ürünlerle dezenfektan yapmak mümkün mü?
- İran'da bilanço ağırlaşıyor!
- Erdoğan'dan Yunanistan'a "Nazi" göndermesi
- Üniversiteler tatil mi?
- Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmalı?
- Koronavirüs provokatörleri hakkında flaş karar
- Başkan Erdoğan bu görüntüleri izletti: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf ediyoruz
- CHP'li isimlerden "koronavirüs" iftirası
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?