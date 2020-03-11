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Başkan Erdoğan: Yunanistan ile sınırlı kalmayacak Akdeniz'e yayılacaktır |Video
Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Havaların ısınmasıyla Avrupa'ya yönelen düzensiz göçmen akımı Yunanistan'la sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz'in tamamına yayılarak artacaktır. Tek talebimiz verilen sözlerin yerine getirilmesi, anlaşmalara sadık kalınmasıdır. Bu yerine gelene kadar da kendi hareket tarzımıza göre yolumuza devam edeceğiz. Gerisini Avrupalılar düşünsün." dedi.
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